У Херсоні пролунали кілька вибухів
Київ • УНН
У Херсоні прогриміло кілька вибухів, коли російські війська обстрілювали місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Кілька вибухів пролунали у Херсоні. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог веде обстріл прибережних районів з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомив Мрочко.
Він також заликав жителів міста не перебувати на відкритому просторі.
росіяни вранці вдарили по центру Херсона, є постраждала31.05.24, 08:56 • 26346 переглядiв