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У Херсоні обстріл росіян пошкодив каналізаційний колектор

Київ • УНН

 • 27905 перегляди

У понеділок російські війська атакували один з районів Херсона, пошкодивши каналізаційний колектор діаметром 500 мм, що призвело до витоку каналізаційних стоків, який пізніше був локалізований аварійними бригадами.

У Херсоні обстріл росіян пошкодив каналізаційний колектор

У понеділок, 1 червня, російські війська завдали удар по мікрорайону Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено один з каналізаційних колекторів міста. Про це пише УНН з посиланням на очільника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Деталі 

За словами Мрочка, війська рф вдарили по мікрорайону Корабел та пошкодили напірний каналізаційний колектор діаметром 500 мм.

В результаті чого стався витік стічних вод на поверхню. Аварійна бригада перекрила пошкоджену ділянку колектора. Виток локалізовано, місце пошкодження огороджено

- розповідає очільник МВА.

Він пояснив, що наразі каналізаційна насосна станція працює на резервному колекторі, тож перебоїв у водопостачанні та водовідведенні немає.

Мрочко додав, що наразі фахівці проводять відкачування стічних вод з поверхні землі.

Нагадаємо 

У понеділок, 1 липня, в результаті російського обстрілу Корабельного району Херсона постраждала жінка.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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