У Херсоні обстріл росіян пошкодив каналізаційний колектор
Київ • УНН
У понеділок російські війська атакували один з районів Херсона, пошкодивши каналізаційний колектор діаметром 500 мм, що призвело до витоку каналізаційних стоків, який пізніше був локалізований аварійними бригадами.
У понеділок, 1 червня, російські війська завдали удар по мікрорайону Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено один з каналізаційних колекторів міста. Про це пише УНН з посиланням на очільника Херсонської МВА Романа Мрочка.
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За словами Мрочка, війська рф вдарили по мікрорайону Корабел та пошкодили напірний каналізаційний колектор діаметром 500 мм.
В результаті чого стався витік стічних вод на поверхню. Аварійна бригада перекрила пошкоджену ділянку колектора. Виток локалізовано, місце пошкодження огороджено
Він пояснив, що наразі каналізаційна насосна станція працює на резервному колекторі, тож перебоїв у водопостачанні та водовідведенні немає.
Мрочко додав, що наразі фахівці проводять відкачування стічних вод з поверхні землі.
Нагадаємо
У понеділок, 1 липня, в результаті російського обстрілу Корабельного району Херсона постраждала жінка.