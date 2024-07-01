У Херсоні від російського обстрілу постраждала 75-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу в Корабельному районі Херсона постраждала 75-річна жінка, яка отримала контузію, вибухову травму та черепно-мозкову травму.
У результаті російського обстрілу Корабельного району Херсона постраждала жінка, передає УНН із посиланням на Херсонську МВА.
"Через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка. В момент ворожого удару 75-річна херсонка знаходилася у будинку", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, жінка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.
Херсон під обстрілом окупантів, у місті лунають вибухи01.07.24, 16:48 • 18376 переглядiв