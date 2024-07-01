Киев • УНН
В результате российского обстрела в Корабельном районе Херсона пострадала 75-летняя женщина, которая получила контузию, взрывную травму и черепно-мозговую травму.
В результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую МВА.
"Из-за российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина. В момент вражеского удара 75-летняя херсонка находилась в доме", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.
Херсон под обстрелом оккупантов, в городе раздаются взрывы1 июля 2024, 13:48 • 7827 просмотров