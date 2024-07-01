В результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую МВА.

"Из-за российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина. В момент вражеского удара 75-летняя херсонка находилась в доме", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.

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