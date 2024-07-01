В понедельник российские войска атаковали один из районов Херсона, повредив канализационный коллектор диаметром 500 мм, что привело к утечке канализационных стоков, которая позже была локализована аварийными бригадами.
В понедельник, 1 июня, российские войска нанесли удар по микрорайону Херсона. В результате атаки поврежден один из канализационных коллекторов города. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко.
Детали
По словам Мрочко, войска рф ударили по микрорайону Корабел и повредили напорный канализационный коллектор диаметром 500 мм.
В результате чего произошла утечка сточных вод на поверхность. Аварийная бригада перекрыла поврежденный участок коллектора. Утечка локализована, место повреждения ограждено
Он пояснил, что сейчас канализационная насосная станция работает на резервном коллекторе, поэтому перебоев в водоснабжении и водоотведении нет.
Мрочко добавил, что сейчас специалисты проводят откачку сточных вод с поверхности земли.
Напомним
В понедельник, 1 июля, в результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина.