В понедельник, 1 июня, российские войска нанесли удар по микрорайону Херсона. В результате атаки поврежден один из канализационных коллекторов города. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко.

Детали

По словам Мрочко, войска рф ударили по микрорайону Корабел и повредили напорный канализационный коллектор диаметром 500 мм.

В результате чего произошла утечка сточных вод на поверхность. Аварийная бригада перекрыла поврежденный участок коллектора. Утечка локализована, место повреждения ограждено - рассказывает глава МВА.

Он пояснил, что сейчас канализационная насосная станция работает на резервном коллекторе, поэтому перебоев в водоснабжении и водоотведении нет.

Мрочко добавил, что сейчас специалисты проводят откачку сточных вод с поверхности земли.

Напомним

В понедельник, 1 июля, в результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадала женщина.