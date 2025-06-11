У Херсоні через знеструмлення введено графіки подачі води – МВА
Київ • УНН
У Херсоні запроваджено графіки подачі води: з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00. Це пов'язано зі знеструмленням, викликаним обстрілами російських військ.
У Херсоні запроваджено тимчасові графіки подачі води через знеструмлення, спричинене обстрілами.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації.
Деталі
Через відсутність електропостачання, викликану російськими ударами, у місті вода подаватиметься у визначені години – з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00.
Графіки діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт
Крім того, мешканців попереджають про можливі перебої водопостачання на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.
Нагадаємо
Херсон регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, унаслідок чого страждає критична інфраструктура, зокрема енергетична система.Читайте також.
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