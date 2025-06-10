росіяни дроном атакували Херсон: поранена жінка

У Корабельному районі Херсона російські військові скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Постраждала 61-річна жінка, в якої діагностували черепно-мозкову та вибухову травми, а також контузію. Від госпіталізації вона відмовилася. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

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Годину тому російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого удару постраждала 61-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми й контузія - йдеться у дописі.

Також у військовій адміністрації додали, що медики швидкої надали потерпілій допомогу на місці.

Від госпіталізації вона відмовилася - пояснили в адміністрації.

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