россияне дроном атаковали Херсон: ранена женщина
Киев • УНН
Российские военные атаковали гражданское авто в Херсоне, сбросив взрывчатку с дрона. Пострадала 61-летняя женщина, которая получила травмы, но отказалась от госпитализации.
В Корабельном районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль. Пострадала 61-летняя женщина, у которой диагностировали черепно-мозговую и взрывную травмы, а также контузию. От госпитализации она отказалась. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
Час назад российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия
Также в военной администрации добавили, что медики скорой оказали пострадавшей помощь на месте.
От госпитализации она отказалась
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