россияне дроном атаковали Херсон: ранена женщина

В Корабельном районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль. Пострадала 61-летняя женщина, у которой диагностировали черепно-мозговую и взрывную травмы, а также контузию. От госпитализации она отказалась. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Час назад российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия - говорится в сообщении.

Также в военной администрации добавили, что медики скорой оказали пострадавшей помощь на месте.

От госпитализации она отказалась - пояснили в администрации.

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