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россияне дроном атаковали Херсон: ранена женщина

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Российские военные атаковали гражданское авто в Херсоне, сбросив взрывчатку с дрона. Пострадала 61-летняя женщина, которая получила травмы, но отказалась от госпитализации.

россияне дроном атаковали Херсон: ранена женщина

В Корабельном районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль. Пострадала 61-летняя женщина, у которой диагностировали черепно-мозговую и взрывную травмы, а также контузию. От госпитализации она отказалась. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Час назад российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия

 - говорится в сообщении.

Также в военной администрации добавили, что медики скорой оказали пострадавшей помощь на месте.

От госпитализации она отказалась

 - пояснили в администрации.

Атаки врага на Херсонскую громаду: четверо раненых, повреждены дома - МВА09.06.25, 16:42 • 2494 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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Херсон
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