В Херсоне из-за обесточивания введены графики подачи воды – ГВА
Киев • УНН
В Херсоне введены графики подачи воды: с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Это связано с обесточиванием, вызванным обстрелами российских войск.
В Херсоне введены временные графики подачи воды из-за обесточивания, вызванного обстрелами.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации.
Детали
Из-за отсутствия электроснабжения, вызванного российскими ударами, в городе вода будет подаваться в определенные часы – с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.
Графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ
Кроме того, жителей предупреждают о возможных перебоях водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.
Напомним
Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, в результате чего страдает критическая инфраструктура, в частности энергетическая система.Читайте также.
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