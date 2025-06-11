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В Херсоне из-за обесточивания введены графики подачи воды – ГВА

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В Херсоне введены графики подачи воды: с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Это связано с обесточиванием, вызванным обстрелами российских войск.

В Херсоне из-за обесточивания введены графики подачи воды – ГВА

В Херсоне введены временные графики подачи воды из-за обесточивания, вызванного обстрелами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации.

Детали

Из-за отсутствия электроснабжения, вызванного российскими ударами, в городе вода будет подаваться в определенные часы – с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ

- сообщили в Херсонской ГВА.

Кроме того, жителей предупреждают о возможных перебоях водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов.

Напомним

Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, в результате чего страдает критическая инфраструктура, в частности энергетическая система.Читайте также.

В Херсоне произошли перебои со светом: троллейбусы остановили из-за работ на электросетях

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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