У Херсоні через обстріли знеструмлено Корабельний район
Київ • УНН
6 червня 2025 року російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії. На час відновлювальних робіт вода подаватиметься за графіком.
У Херсоні 6 червня 2025 року війська рф обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електроенергії. про це інформує УНН з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію (Херсонську міську раду).
Через ворожі обстріли знову знеструмлений мікрорайон Корабел
"Фахівці проведуть обстеження, щоб визначити обсяги пошкоджень", - додали в КМВА.
Зазначається, що на час проведення аварійно-відновлювальних робіт вода на Острові подаватиметься за графіком.
Нагадаємо
Вночі 6 червня армія рф завдала комбінованого удару по Тернополю дронами та ракетами. Є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури, частина міста без електроенергії.