В Херсоне из-за обстрелов обесточен Корабельный район

В Херсоне 6 июня 2025 года войска рф обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию (Херсонский городской совет).

Из-за вражеских обстрелов снова обесточен микрорайон Корабел - говорится в заметке.

"Специалисты проведут обследование, чтобы определить объемы повреждений", - добавили в КГВА.

Отмечается, что на время проведения аварийно-восстановительных работ вода на Острове будет подаваться по графику.

Напомним

Ночью 6 июня армия рф нанесла комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами. Есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры, часть города без электроэнергии.