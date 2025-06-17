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У Херсоні через атаки рф дронами на один район за ранок уже 14 поранених

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Внаслідок ворожих атак дронами у Дніпровському районі Херсона щонайменше 14 поранених. Раніше повідомлялось про 11 постраждалих.

У Херсоні через атаки рф дронами на один район за ранок уже 14 поранених

Внаслідок атак російських військ дронами у Дніпровському районі Херсона за ранок уже щонайменше 14 поранених, повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Через зміну тактики застосування дронів росіяни масово атакують Дніпровський район Херсона. (…) Щонайменше відомо зараз про 14 поранених", - повідомив Шанько у відео у Telegram.

Доповнення

Раніше було відомо про 11 постраждалих у цьому районі Херсона через ворожі атаки дронами.

Херсон під ворожим ударом дронів: росіяни змінили тактику, 11 поранених за годину17.06.25, 11:20 • 2298 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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