Херсон під ворожим ударом дронів: росіяни змінили тактику, 11 поранених за годину

Російські війська змінили тактику застосувань дронів - від ранку масовано атакують один район Херсона, лише за одну годину там постраждали щонайменше 11 людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

росіяни змінили тактику застосувань БпЛА - з самого ранку масовано атакують Дніпровський район Херсона. Особлива небезпека - у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі – отримують необхідну меддопомогу - повідомив Прокудін.

За даними Херсонської МВА, близько 9:00 російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район. Потім була ще одна атака о 9:40. Згодом у військовій адміністрації повідомили, що російські терористи безперервно атакують з дронів Дніпровський район.

"Уже десятеро херсонців у лікарнях через удари ворожих безпілотників", - повідомили у МВА. За даними МВА, відомо про щонайменше 5 постраждалих жінок та 5 постраждалих чоловіків.

Деякі люди були на вулиці у момент ворожого удару, також є постраждалі внаслідок скидання російськими окупантами з дрона вибухівки на цивільне авто.

"Вживаємо усіх заходів, необхідних для протидії ворожим БпЛА та підлаштовуємося під нову тактику ворога. Це потребує часу. Тож, херсонці, прошу вас без гострої потреби не виходити на вулицю у цьому районі! Бережіть себе!" - наголосив Прокудін.

Окрім того, вранці війська рф атакували Новокаїри.

"Близько 09:00 росіяни атакували з артилерії Новокаїри Милівської громади. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 61-річний місцевий житель, який перебував у будинку", - повідомив Прокудін.

За даними Херсонської ОВА, також російські військові атакували з дрона чоловіка у Білозерці - 69-річний місцевий житель з травмами у лікарні.

Доповнення

За даними ГУНП в області, на Херсонщині минулої доби через ворожі удари поранено чотирьох людей. Як вказали у поліції, російські війська не припиняють обстрілювати Херсонський та Бериславський райони із артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА, у тому числі Херсон.

російськими обстрілами пошкоджено багатоквартирний та 22 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, три автомобілі, п’ять одиниць сільськогосподарської техніки.