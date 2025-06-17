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Беспилотный летательный аппарат

Херсон под вражеским ударом дронов: россияне изменили тактику, 11 раненых за час

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Российские войска массированно атакуют Днепровский район Херсона дронами, ранены по меньшей мере 11 человек за час. Также, оккупанты обстреляли Новокаиры и Белозерку, есть погибший и раненый.

Херсон под вражеским ударом дронов: россияне изменили тактику, 11 раненых за час

Российские войска изменили тактику применения дронов - с утра массированно атакуют один район Херсона, только за один час там пострадали по меньшей мере 11 человек, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

россияне изменили тактику применения БПЛА - с самого утра массированно атакуют Днепровский район Херсона. Особая опасность - в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика. Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все - получают необходимую медпомощь

- сообщил Прокудин.

По данным Херсонской ГВА, около 9:00 российские оккупанты с дрона атаковали Днепровский район. Потом была еще одна атака в 9:40. Впоследствии в военной администрации сообщили, что российские террористы непрерывно атакуют с дронов Днепровский район.

"Уже десять херсонцев в больницах из-за ударов вражеских беспилотников", - сообщили в ГВА. По данным ГВА, известно о не менее 5 пострадавших женщинах и 5 пострадавших мужчинах.

Некоторые люди были на улице в момент вражеского удара, также есть пострадавшие в результате сброса российскими оккупантами с дрона взрывчатки на гражданское авто.

"Принимаем все меры, необходимые для противодействия вражеским БПЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени. Поэтому, херсонцы, прошу вас без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе! Берегите себя!" - подчеркнул Прокудин.

Кроме того, утром войска рф атаковали Новокаиры.

"Около 09:00 россияне атаковали из артиллерии Новокаиры Миловской общины. В результате обстрела смертельные ранения получил 61-летний местный житель, находившийся в доме", - сообщил Прокудин.

По данным Херсонской ОВА, также российские военные атаковали с дрона мужчину в Белозерке - 69-летний местный житель с травмами в больнице.

Дополнение

По данным ГУНП в области, в Херсонской области за минувшие сутки из-за вражеских ударов ранены четыре человека. Как указали в полиции, российские войска не прекращают обстреливать Херсонский и Бериславский районы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БПЛА, в том числе Херсон.

российскими обстрелами повреждены многоквартирный и 22 частных дома, объекты критической инфраструктуры, три автомобиля, пять единиц сельскохозяйственной техники.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Бериславский район
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Херсон
Tesla
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