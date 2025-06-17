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В Херсоне из-за атак рф дронами на один район за утро уже 14 раненых

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В результате вражеских атак дронами в Днепровском районе Херсона по меньшей мере 14 раненых. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В Херсоне из-за атак рф дронами на один район за утро уже 14 раненых

В результате атак российских войск дронами в Днепровском районе Херсона за утро уже по меньшей мере 14 раненых, сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько во вторник, пишет УНН.

Детали

"Из-за изменения тактики применения дронов россияне массово атакуют Днепровский район Херсона. (…) По меньшей мере известно сейчас о 14 раненых", - сообщил Шанько в видео в Telegram.

Дополнение

Ранее было известно об 11 пострадавших в этом районе Херсона из-за вражеских атак дронами.

Херсон под вражеским ударом дронов: россияне изменили тактику, 11 раненых за час17.06.25, 11:20 • 2118 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон
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