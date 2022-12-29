У Харкові є “прильоти” - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо є "прильоти" у Слобідському районі міста, передає УНН.
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"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти у Слобідському районі. По яких об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється”, - написав він у своєму Телеграм.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.