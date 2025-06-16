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У Харкові водійка Ford збила двох 76-річних жінок на переході, одна загинула

Київ • УНН

 • 936 перегляди

У Харкові водійка Ford Fusion збила двох 76-річних жінок на пішохідному переході. Одна з потерпілих загинула на місці, іншу госпіталізовано.

У Харкові водійка Ford збила двох 76-річних жінок на переході, одна загинула

У Харкові водійка автомобіля Ford Fusion збила двох 76-річних жінок на "зебрі". Одна з потерпілих загинула на місці, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Сьогодні близько 18:35 на вулиці Плеханівській водійка автомобіля Ford Fusion здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з потерпілих, 76-річна жінка, загинула на місці події. Іншу жінку, також 76 років, із тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

‍Додамо

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Харків
Tesla
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