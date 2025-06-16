В Харькове водитель Ford сбила двух 76-летних женщин на переходе, одна погибла
Киев • УНН
В Харькове водитель Ford Fusion сбила двух 76-летних женщин на пешеходном переходе. Одна из пострадавших погибла на месте, другая госпитализирована.
В Харькове водитель автомобиля Ford Fusion сбила двух 76-летних женщин на "зебре". Одна из пострадавших погибла на месте, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Сегодня около 18:35 на улице Плехановской водитель автомобиля Ford Fusion совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пострадавших, 76-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Другая женщина, также 76 лет, с телесными повреждениями доставлена в больницу.
Добавим
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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