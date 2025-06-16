В Харькове водитель Ford сбила двух 76-летних женщин на переходе, одна погибла

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 23220 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 64798 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 65650 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 78569 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 164134 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 78028 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 76981 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 59883 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 56555 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76677 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
57%
748мм
Популярные новости
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 130178 просмотра
Суд не нашел подтверждения, что Шабунин принимал участие в боевых действиях, и обязал активиста погасить налоговый долг в 126 тысяч16 июня, 10:33 • 10310 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 32809 просмотра
Трамп отклонил план Израиля убить верховного лидера Ирана - AP16:06 • 7776 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен17:56 • 12301 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 130581 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 152041 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 182994 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 254444 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 311263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен17:56 • 12619 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 33134 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 103523 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 129955 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 88075 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Харькове водитель Ford сбила двух 76-летних женщин на переходе, одна погибла

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Харькове водитель Ford Fusion сбила двух 76-летних женщин на пешеходном переходе. Одна из пострадавших погибла на месте, другая госпитализирована.

В Харькове водитель Ford сбила двух 76-летних женщин на переходе, одна погибла

В Харькове водитель автомобиля Ford Fusion сбила двух 76-летних женщин на "зебре". Одна из пострадавших погибла на месте, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Сегодня около 18:35 на улице Плехановской водитель автомобиля Ford Fusion совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пострадавших, 76-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Другая женщина, также 76 лет, с телесными повреждениями доставлена в больницу.

‍Добавим

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии09.06.25, 00:25 • 24889 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9