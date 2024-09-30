У Харкові відновлюють вуличне освітлення: вмикають світло у дворах та на центральних магістралях
Київ • УНН
У Харкові починають вмикати вуличне освітлення у дворах та на центральних магістралях. Це стало можливим завдяки скасуванню урядових обмежень, повідомив міський голова Ігор Терехов.
У Харкові відновлюють вуличне освітлення. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, сьогодні починають вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях, передає УНН.
Харків знову з вуличним освітленням. Від сьогодні починаємо вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях! Потім будемо запалювати ліхтарі й у більш віддалених від центра районах
За його словами, це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду.
Крім того, Терехов сподівається, що так триватиме й надалі і наступні ворожі атаки не занурять місто у пітьму, як це було пів року тому, коли окупант з березня по травень цілеспрямовано нищив енергетичні обʼєкти по всій Україні.
На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали30.09.24, 10:31 • 21440 переглядiв