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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове восстанавливают уличное освещение: включают свет во дворах и на центральных магистралях

В Харькове восстанавливают уличное освещение: включают свет во дворах и на центральных магистралях

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 15:52  •  898 просмотра

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В Харькове начинают включать уличное освещение во дворах и на центральных магистралях. Это стало возможным благодаря отмене правительственных ограничений, сообщил городской голова Игорь Терехов.

В Харькове восстанавливают уличное освещение. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, сегодня начинают включать свет во дворах и на всех центральных магистралях, передает УНН.

Харьков снова с уличным освещением. С сегодняшнего дня начинаем включать свет во дворах и на всех центральных магистралях! Затем будем зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах 

- сообщил Терехов.

По его словам, это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства.

Кроме того, Терехов надеется, что так будет продолжаться и дальше и следующие вражеские атаки не погрузят город во тьму, как это было полгода назад, когда оккупант с марта по май целенаправленно уничтожал энергетические объекты по всей Украине.

В Харьковской области под утро враг ударил "шахедом", за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали30 сентября 2024, 07:31 • 13175 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
ukrainaУкраина
kharkivХарьков