В Харькове восстанавливают уличное освещение: включают свет во дворах и на центральных магистралях
Киев • УНН
В Харькове начинают включать уличное освещение во дворах и на центральных магистралях. Это стало возможным благодаря отмене правительственных ограничений, сообщил городской голова Игорь Терехов.
В Харькове восстанавливают уличное освещение. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, сегодня начинают включать свет во дворах и на всех центральных магистралях, передает УНН.
Харьков снова с уличным освещением. С сегодняшнего дня начинаем включать свет во дворах и на всех центральных магистралях! Затем будем зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах
По его словам, это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства.
Кроме того, Терехов надеется, что так будет продолжаться и дальше и следующие вражеские атаки не погрузят город во тьму, как это было полгода назад, когда оккупант с марта по май целенаправленно уничтожал энергетические объекты по всей Украине.
В Харьковской области под утро враг ударил "шахедом", за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали30 сентября 2024, 07:31 • 13175 просмотров