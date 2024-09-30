В Харькове восстанавливают уличное освещение: включают свет во дворах и на центральных магистралях

В Харькове восстанавливают уличное освещение. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, сегодня начинают включать свет во дворах и на всех центральных магистралях, передает УНН.

Харьков снова с уличным освещением. С сегодняшнего дня начинаем включать свет во дворах и на всех центральных магистралях! Затем будем зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах - сообщил Терехов.

По его словам, это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства.

Кроме того, Терехов надеется, что так будет продолжаться и дальше и следующие вражеские атаки не погрузят город во тьму, как это было полгода назад, когда оккупант с марта по май целенаправленно уничтожал энергетические объекты по всей Украине.

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