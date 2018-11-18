У Харкові в ресторані померла 20-річна студентка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У День студента в харківському розважальному закладі померла 20-річна студентка. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.
Лікарі повідомили до поліції про смерть 20-річної дівчини у суботу 17 листопада близько 23:00. Студентка одного із вишів Харкова померла у ресторані на вулиці Лермонтовській.
“За попередніми даними, серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми. Лікарі намагались реанімувати постраждалу, проте вона померла”, — повідомили у поліції.
Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Зазначимо, 17 листопада відзначався Міжнародний день студентів.
Як повідомляв УНН, у Києві дівчина розбилася на смерть після падіння з пожежної вежі.