В Харькове в ресторане умерла 20-летняя студентка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В День студента в харьковском развлекательном заведении умерла 20-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области, передает УНН.
Врачи сообщили в полицию о смерти 20-летней девушки в субботу 17 ноября около 23:00. Студентка одного из вузов Харькова умерла в ресторане на улице Лермонтовской.
"По предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, однако она умерла", - сообщили в полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Отметим, 17 ноября отмечался Международный день студентов.
Как сообщал УНН, в Киеве девушка разбилась насмерть после падения с пожарной башни.