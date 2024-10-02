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У Харкові у вересні через обстріли рф пошкоджено 339 житлових будинків

У Харкові у вересні через обстріли рф пошкоджено 339 житлових будинків

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

Внаслідок 15 атак РФ у Харкові пошкоджено 339 житлових будинків. Вибито понад 6,7 тис. вікон, пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів та 88 покрівель, комунальники вже частково відремонтували збитки.

Минулого місяця, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 339 житлових будинків. Про це заявили в Харківській міській раді, передає УНН.

Деталі

Минулого місяця було здійснено 15 атак з боку рф з пошкодженням житлового фонду. Внаслідок цього було вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис. - у місцях загального користування

- підсумували в Департаменті житлово-комунального господарства збитки за вересень. 

Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Крім того, було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили).

Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.

Нагадаємо

Прессекретарка Управління Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троселл заявила, що влітку внаслідок бойових дій в Україні загинули 589 мирних жителів та ще 2685 людей отримали поранення, що на 45% більше, ніж навесні. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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