В Харькове в сентябре из-за обстрелов рф повреждено 339 жилых домов
Киев • УНН
В результате 15 атак РФ в Харькове повреждены 339 жилых домов. Выбито более 6,7 тыс. окон, повреждено 1,1 тыс. стекол балконов и 88 кровель, коммунальщики уже частично отремонтировали убытки.
В прошлом месяце, в Харькове в результате вражеских обстрелов было повреждено 339 жилых домов. Об этом заявили в Харьковском городском совете, передает УНН.
Детали
В прошлом месяце было совершено 15 атак со стороны РФ с повреждением жилого фонда. Вследствие этого было выбито более 4,4 тыс. окон в квартирах, еще 2,3 тыс. - в местах общего пользования
Коммунальные службы уже закрыли в целом 6,4 тыс. контуров. Кроме того, было повреждено 1,1 тыс. стекол балконов (888 из них уже закрыли).
Специалисты также отремонтировали 52 из 88 поврежденных кровель жилых домов.
Напомним,
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троселл заявила, что летом в результате боевых действий в Украине погибли 589 мирных жителей и еще 2685 человек получили ранения, что на 45% больше, чем весной.