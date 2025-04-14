У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11350 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 40227 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 26986 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 31865 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 40485 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 77191 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 71111 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34806 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60117 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108307 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55842 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 68159 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 35287 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 17382 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 11557 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 40247 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 69843 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 77197 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 71117 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 174627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36598 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24327 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25735 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27411 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29913 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

Київ • УНН

 • 7062 перегляди

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв. м, спричинену ударом ворожого безпілотника. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв.м., спричинену ударом ворожого безпілотника. Жертв і постраждалих немає

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН сьогодні вранці, за даними прокуратури, російський дрон вдарив по Харкову, пошкоджено продуктовий склад.

"За даними слідства, 14 квітня близько 5:30 ударний безпілотник ворога поцілив по Салтівському району міста Харкова. Влучання зафіксовано по складу з продуктами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджено скління у трьох будинках. Без постраждалих", - ідеться у повідомленні.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ранковий удар ворога у Харкові прийшовся по колишній території цивільного підприємства.

Попередньо встановлено, що для обстрілу російська армія використала БпЛА "Герань-2". 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Харків
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09