У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв. м, спричинену ударом ворожого безпілотника. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН. У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв.м., спричинену ударом ворожого безпілотника. Жертв і постраждалих немає - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки. Нагадаємо Як раніше писав УНН сьогодні вранці, за даними прокуратури, російський дрон вдарив по Харкову, пошкоджено продуктовий склад. "За даними слідства, 14 квітня близько 5:30 ударний безпілотник ворога поцілив по Салтівському району міста Харкова. Влучання зафіксовано по складу з продуктами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджено скління у трьох будинках. Без постраждалих", - ідеться у повідомленні. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ранковий удар ворога у Харкові прийшовся по колишній території цивільного підприємства. Попередньо встановлено, що для обстрілу російська армія використала БпЛА "Герань-2".