В Харькове спасатели ликвидировали пожар на складе продуктов после попадания российского беспилотника

В Харькове спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе продуктов, вызванный ударом вражеского БПЛА. Площадь пожара составила 1600 кв.м, жертв нет.

В Харькове спасатели потушили масштабный пожар, общей площадью 1600 кв. м, вызванный ударом вражеского беспилотника. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН. В Харькове спасатели ликвидировали масштабный пожар, общей площадью 1600 кв.м., вызванный ударом вражеского беспилотника. Жертв и пострадавших нет - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работали 85 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет, психологи ГСЧС и пожарный поезд. От коммунальных служб города были привлечены 11 единиц техники. Напомним Как ранее писал УНН сегодня утром, по данным прокуратуры, российский дрон ударил по Харькову, поврежден продуктовый склад. "По данным следствия, 14 апреля около 5:30 ударный беспилотник врага попал по Салтовскому району города Харькова. Попадание зафиксировано по складу с продуктами. В результате атаки вспыхнул пожар. Кроме того, повреждено остекление в трех домах. Без пострадавших", - говорится в сообщении. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, утренний удар врага в Харькове пришелся по бывшей территории гражданского предприятия. Предварительно установлено, что для обстрела российская армия использовала БпЛА "Герань-2".