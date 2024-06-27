У Харкові пролунав вибух - мер
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Харкову. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдають ударів і закликав Харків та район - бути обрежними.
Окупанти завдають ударів по Харкову - у місті пролунав вибух. Про це повдіомив міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"У Харкові вибух. Будьте обережні!" - повдіомив Терехов.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдають ударів і закликав Харків та район - бути обрежними.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте обережні!" - наголосив він.
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