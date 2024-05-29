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У Харкові пролунала серія вибухів - ЗМІ

У Харкові пролунала серія вибухів - ЗМІ

Київ • УНН

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На Харківщині повітряна тривога триває вже четверту годину. У місті пролунала серія вибухів

На тлі безперервної повітряної тривоги у Харкові пролунала ціла серія вибухів. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі 

Зазначається, що у місті пролунало відразу декілька вибухів. 

Відомо, що повітряна тривога в місті та області триває вже близько 4 годин. До того ж годину тому, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Армія рф вранці вдарила по Харківському району - ОВА29.05.24, 11:20 • 23018 переглядiв

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