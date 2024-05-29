У Харкові пролунала серія вибухів - ЗМІ
Київ • УНН
На Харківщині повітряна тривога триває вже четверту годину. У місті пролунала серія вибухів
На тлі безперервної повітряної тривоги у Харкові пролунала ціла серія вибухів. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.
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Зазначається, що у місті пролунало відразу декілька вибухів.
Відомо, що повітряна тривога в місті та області триває вже близько 4 годин. До того ж годину тому, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
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