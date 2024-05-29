Армія рф вранці вдарила по Харківському району - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківську область о 10:35 ранку, про жертви поки що не повідомляється.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Харківський район, про постраждалих не повідомляється, поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
О 10.35 окупанти завдали удар по відкритій території Харківського району. На цю хвилину - без постраждалих
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