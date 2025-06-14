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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
13:00 • 9698 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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У Харкові підлітки фотографувалися з прапором зі свастикою: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Двоє харківських підлітків 15 та 17 років були помічені з нацистською символікою у центрі міста. Поліція відкрила кримінальне провадження та запросила їх із батьками для з'ясування обставин.

У Харкові підлітки фотографувалися з прапором зі свастикою: поліція відкрила провадження

У центрі Харкова двоє підлітків демонстрували нацистську символіку, поліція вже запросила їх разом із батьками до райуправління для з'ясування усіх обставин події, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

За даними правоохоронців, 13 червня у ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено відеозапис, на якому молоді люди фотографуються з прапором зі свастикою.

Слідчі Харківського районного управління поліції №1 одразу розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. 

За результатами проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особи порушників та розшукали їх. Це - мешканці міста 15 та 17 років. Їх із батьками було запрошено до районного управління поліції для з'ясування усіх обставин події. 

На цей час тривають першочергові слідчі дії. 

У Харкові затримали молодиків за нацистський жест у Дробицькому Яру: поліція озвучила деталі24.04.25, 17:44 • 8322 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Харків
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