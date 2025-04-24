У Харкові затримали молодиків за нацистський жест у Дробицькому Яру: поліція озвучила деталі
Київ • УНН
Двоє харків'ян віком 16 та 19 років влаштували нацистську витівку на місці масових вбивств у Дробицькому Яру. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Поліцейські Харкова встановили осіб, які паплюжили меморіал жертвам Холокосту в Дробицькому яру, демонструючи нацистську символіку. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, 23 квітня двоє чоловіків, віком 16 і 19 років, продемонстрували нацистський жест у Дробицькому Яру. На цьому місці під час Другої світової війни нацисти знищили понад тисячі мирних жителів і військовополонених, серед жертв були і євреї.
На інцидент відреагував міський голова Харкова Ігор Терехов. Він закликав правоохоронців знайти злочинців, а також засудив цей акт вандалізму.
Дробицький Яр — це не просто місце. Це рана Харкова. Це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних життів
Правоохоронці затримали молодиків. На допиті вони заявили, що продемонстрували нацистське привітання заради розваги.
За цим фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.
Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах03.01.25, 19:32 • 24497 переглядiв