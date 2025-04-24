У Харкові затримали молодиків за нацистський жест у Дробицькому Яру: поліція озвучила деталі

Поліцейські Харкова встановили осіб, які паплюжили меморіал жертвам Холокосту в Дробицькому яру, демонструючи нацистську символіку. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.

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За даними правоохоронців, 23 квітня двоє чоловіків, віком 16 і 19 років, продемонстрували нацистський жест у Дробицькому Яру. На цьому місці під час Другої світової війни нацисти знищили понад тисячі мирних жителів і військовополонених, серед жертв були і євреї.

На інцидент відреагував міський голова Харкова Ігор Терехов. Він закликав правоохоронців знайти злочинців, а також засудив цей акт вандалізму.

Дробицький Яр — це не просто місце. Це рана Харкова. Це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних життів – написав Терехов.

Правоохоронці затримали молодиків. На допиті вони заявили, що продемонстрували нацистське привітання заради розваги.

За цим фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

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