В Харькове задержали молодчиков за нацистский жест в Дробицком Яру: полиция озвучила детали

Полицейские Харькова установили лиц, осквернивших мемориал жертвам Холокоста в Дробицком яру, демонстрируя нацистскую символику. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 23 апреля двое мужчин, в возрасте 16 и 19 лет, продемонстрировали нацистский жест в Дробицком Яру. На этом месте во время Второй мировой войны нацисты уничтожили более тысячи мирных жителей и военнопленных, среди жертв были и евреи.

На инцидент отреагировал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он призвал правоохранителей найти преступников, а также осудил этот акт вандализма.

Дробицкий Яр — это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней – написал Терехов.

Правоохранители задержали молодых людей. На допросе они заявили, что продемонстрировали нацистское приветствие ради развлечения.

По данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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