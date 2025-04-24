В Харькове задержали молодчиков за нацистский жест в Дробицком Яру: полиция озвучила детали

$41.670.15
47.540.17
ukenru
"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 13993 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

11:00 • 31559 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

24 апреля, 08:13 • 70008 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

23 апреля, 17:58 • 125784 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 156953 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 218239 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 107091 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 180784 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 61213 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 42771 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3.2м/с
29%
746 мм
Популярные новости

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

24 апреля, 05:06 • 65673 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 76326 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 36932 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

11:00 • 38005 просмотра

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео

12:26 • 16199 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

11:00 • 38690 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 218199 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 125465 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 180758 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 133815 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 2992 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 37433 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 76822 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 52428 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 59014 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

В Харькове задержали молодчиков за нацистский жест в Дробицком Яру: полиция озвучила детали

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Двое харьковчан в возрасте 16 и 19 лет устроили нацистскую выходку на месте массовых убийств в Дробицком Яру. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

В Харькове задержали молодчиков за нацистский жест в Дробицком Яру: полиция озвучила детали

Полицейские Харькова установили лиц, осквернивших мемориал жертвам Холокоста в Дробицком яру, демонстрируя нацистскую символику. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 23 апреля двое мужчин, в возрасте 16 и 19 лет, продемонстрировали нацистский жест в Дробицком Яру. На этом месте во время Второй мировой войны нацисты уничтожили более тысячи мирных жителей и военнопленных, среди жертв были и евреи.

На инцидент отреагировал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он призвал правоохранителей найти преступников, а также осудил этот акт вандализма.

Дробицкий Яр — это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней

 – написал Терехов.

Правоохранители задержали молодых людей. На допросе они заявили, что продемонстрировали нацистское приветствие ради развлечения.

По данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Опубликованы имена 425 тыс. вероятных нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны в Нидерландах03.01.25, 19:32 • 24497 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Игорь Терехов
Харьков
Brent
$66.68
Bitcoin
$92,811.70
S&P 500
$5,411.75
Tesla
$253.48
Газ TTF
$33.52
Золото
$3,325.86
Ethereum
$1,753.46