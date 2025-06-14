В Харькове подростки фотографировались с флагом со свастикой: полиция открыла производство

В центре Харькова двое подростков демонстрировали нацистскую символику, полиция уже пригласила их вместе с родителями в райуправление для выяснения всех обстоятельств произошедшего, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, 13 июня в ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена видеозапись, на которой молодые люди фотографируются с флагом со свастикой.

Следователи Харьковского районного управления полиции №1 сразу начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По результатам проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личности нарушителей и разыскали их. Это - жители города 15 и 17 лет. Их с родителями пригласили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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