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У Харкові два "прильоти" ворожих дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У Харкові зафіксовано два "прильоти" ворожих дронів з інтервалом у півтори години. Перший "приліт" дрона типу "молнія" в Індустріальному районі пошкодив два легкові автомобілі.

У Харкові два "прильоти" ворожих дронів: що відомо

У Харкові протягом приблизно півтори години зафіксували два "прильоти" ворожих дронів по місту, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

Терехов повідомив після опівдня, що Індустріальний район міста був атакований, попередньо, ворожим дроном типу "молнія". 

"За уточненою інформацією, російський дрон вдарив у дорогу в Індустріальному районі Харкова. Пошкоджено 2 легкові автомобілі. Станом на зараз, без постраждалих", - вказав також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Уже незадовго до 14 години Терехов повідомив про ще один "приліт" у місті.

"Маємо ще один приліт по місту - локацію удару та тип бойового дрона наразі уточнюються", - написав Терехов.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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