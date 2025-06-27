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По Харківщині росіяни вдарили 13 КАБами та "шахедом": є загиблий і четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Російські війська скинули 13 КАБів та застосували БпЛА "Шахед" на Харківщині. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

По Харківщині росіяни вдарили 13 КАБами та "шахедом": є загиблий і четверо постраждалих

У Харківській області російські війська за добу скинули 13 КАБів, відомо про одного загиблого та 4 постраждалих, є пошкодження на базі відпочинку, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, постраждали 4 людей

- написав Синєгубов.

За даними Синєгубова, у селі Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у селі Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у селі Вільхуватка загинув 53-річний чоловік.

Ворог, як повідомив голова ОВА, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 47 некерованих авіаційних ракет; 13 КАБ; 1 БпЛА типу "Шахед".

З його слів, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (село Осиново); у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку (село Підлиман).

Нічна атака на Харків: спалахнула пожежа, є поранений25.06.25, 02:59 • 3522 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Шахед-136
Tesla
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