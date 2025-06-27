По Харьковской области россияне ударили 13 КАбами и "шахедом": есть погибший и четверо пострадавших
Киев • УНН
Российские войска сбросили 13 КАБов и применили БпЛА "Шахед" на Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще четверо получили ранения.
В Харьковской области российские войска за сутки сбросили 13 КАБов, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, есть повреждения на базе отдыха, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, пострадали 4 человека
По данным Синегубова, в селе Волчанские Хутора Волчанской общины пострадал 70-летний мужчина; в селе Подлиман Боровской общины пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в селе Ольховатка погиб 53-летний мужчина.
Враг, как сообщил глава ОВА, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 47 неуправляемых авиационных ракет; 13 КАБ; 1 БпЛА типа "Шахед".
По его словам, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден частный дом (село Осиново); в Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, база отдыха (село Подлиман).
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