По Харьковской области россияне ударили 13 КАбами и "шахедом": есть погибший и четверо пострадавших

В Харьковской области российские войска за сутки сбросили 13 КАБов, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, есть повреждения на базе отдыха, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, пострадали 4 человека - написал Синегубов.

По данным Синегубова, в селе Волчанские Хутора Волчанской общины пострадал 70-летний мужчина; в селе Подлиман Боровской общины пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в селе Ольховатка погиб 53-летний мужчина.

Враг, как сообщил глава ОВА, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 47 неуправляемых авиационных ракет; 13 КАБ; 1 БпЛА типа "Шахед".

По его словам, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден частный дом (село Осиново); в Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, база отдыха (село Подлиман).

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