В Харькове два «прилёта» вражеских дронов: что известно

В Харькове в течение примерно полутора часов зафиксировали два "прилета" вражеских дронов по городу, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.

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Терехов сообщил после полудня, что Индустриальный район города был атакован, предварительно, вражеским дроном типа "молния".

"По уточненной информации, российский дрон ударил в дорогу в Индустриальном районе Харькова. Повреждены 2 легковых автомобиля. По состоянию на сейчас, без пострадавших", - указал также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Уже незадолго до 14 часов Терехов сообщил о еще одном "прилете" в городе.

"Имеем еще один прилет по городу - локация удара и тип боевого дрона сейчас уточняются", - написал Терехов.

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