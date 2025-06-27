В Харькове два «прилёта» вражеских дронов: что известно
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано два «прилёта» вражеских дронов с интервалом в полтора часа. Первый «прилёт» дрона типа «молния» в Индустриальном районе повредил два легковых автомобиля.
В Харькове в течение примерно полутора часов зафиксировали два "прилета" вражеских дронов по городу, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.
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Терехов сообщил после полудня, что Индустриальный район города был атакован, предварительно, вражеским дроном типа "молния".
"По уточненной информации, российский дрон ударил в дорогу в Индустриальном районе Харькова. Повреждены 2 легковых автомобиля. По состоянию на сейчас, без пострадавших", - указал также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Уже незадолго до 14 часов Терехов сообщил о еще одном "прилете" в городе.
"Имеем еще один прилет по городу - локация удара и тип боевого дрона сейчас уточняются", - написал Терехов.
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