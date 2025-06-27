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Financial Times
Хранитель

В Харькове два «прилёта» вражеских дронов: что известно

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В Харькове зафиксировано два «прилёта» вражеских дронов с интервалом в полтора часа. Первый «прилёт» дрона типа «молния» в Индустриальном районе повредил два легковых автомобиля.

В Харькове два «прилёта» вражеских дронов: что известно

В Харькове в течение примерно полутора часов зафиксировали два "прилета" вражеских дронов по городу, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Терехов сообщил после полудня, что Индустриальный район города был атакован, предварительно, вражеским дроном типа "молния".

"По уточненной информации, российский дрон ударил в дорогу в Индустриальном районе Харькова. Повреждены 2 легковых автомобиля. По состоянию на сейчас, без пострадавших", - указал также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Уже незадолго до 14 часов Терехов сообщил о еще одном "прилете" в городе.

"Имеем еще один прилет по городу - локация удара и тип боевого дрона сейчас уточняются", - написал Терехов.

По Харьковской области россияне ударили 13 КАБами и "шахедом": есть погибший и 4 пострадавших27.06.25, 09:04 • 2410 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
Tesla
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