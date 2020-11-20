У Харкові чоловіку, який погрожував гранатою колишній дружині, відірвало руку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Слобідському районі Харкова чоловік погрожував гранатою своїй колишній дружині, внаслідок цього стався вибух боєприпасу: чоловіку ампутувало руку, а правоохоронці відкрили провадження за замах на вбивство. Про це УНН розповіла прессекретар поліції Харківщини Олена Баранник.
“Операція “Грім” вже завершена. Нападнику відірвало руку. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини події. Можу лише сказати, що його з травмованою рукою відправили до лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу через 15 статтю Кримінального кодексу України (“Замах на вбивство” - ред.)”, - зазначила Баранник.
Попередньо, більше ніхто з громадян не постраждав.
Додамо, що 20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки. Заявниця розповіла, що до квартири, розташованій на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік та погрожує гранатою.
У квартирі перебувала сестра заявниці та дитина 5 років.
Наразі, на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ "КОРД", вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".
Всі обставини наразі з’ясовуються.
Нещодавно у Харкові чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом.
Але через деякий час командир КОРДу відібрав гранату у зловмисника, а того було затримано.
В підсумку, "підривнику" загрожує довічне ув'язнення.