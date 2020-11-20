У Харкові чоловіку, який погрожував гранатою колишній дружині, відірвало руку

“Операція “Грім” вже завершена. Нападнику відірвало руку. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини події. Можу лише сказати, що його з травмованою рукою відправили до лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу через 15 статтю Кримінального кодексу України (“Замах на вбивство” - ред.)”, - зазначила Баранник.

Попередньо, більше ніхто з громадян не постраждав.

Додамо, що 20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки. Заявниця розповіла, що до квартири, розташованій на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік та погрожує гранатою.

У квартирі перебувала сестра заявниці та дитина 5 років.

Наразі, на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ "КОРД", вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Всі обставини наразі з’ясовуються.

Нещодавно у Харкові чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом.

Але через деякий час командир КОРДу відібрав гранату у зловмисника, а того було затримано.

В підсумку, "підривнику" загрожує довічне ув'язнення.