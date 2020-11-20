В Харькове мужчине, который угрожал гранатой бывшей жене, оторвало руку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Слободском районе Харькова мужчина угрожал гранатой своей бывшей жене, вследствие этого произошел взрыв боеприпаса: мужчине ампутировало руку, а правоохранители открыли производство за покушение на убийство. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.
"Операция "Гром" уже завершена. Нападавшему оторвало руку. Сейчас мы выясняем все обстоятельства происшествия. Могу только сказать, что его с травмированной рукой отправили в больницу. Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса через 15 статью Уголовного кодекса Украины ("Покушение на убийство" - ред.)", - отметила Беранник.
Предварительно, больше никто из граждан не пострадал.
Добавим, что 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенной на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.
В квартире находилась сестра заявительницы и ребенок 5 лет.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение "КОРД", взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие была введена специальный полицейскую операцию "Гром".
Все обстоятельства выясняются.
Недавно в Харькове мужчина, опираясь полиции, пригрозил взрывом.
Но через некоторое время командир КОРДа отобрал гранату у злоумышленника, а того задержали.
В итоге, "подрывнику" грозит пожизненное заключение .