Погроза вибухом у Харкові: командир КОРДу відібрав гранату у зловмисника, його затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Чоловіка, який з ранку 13 листопада погрожував підірвати гранату у своєму будинку у Харкові, затримали. Постраждалих внаслідок події немає. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Харківській області.
"Командир харківського "КОРД" відібрав у зловмисника гранату, його затримано. Постраждалих немає", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що близько 9:00 у Харкові під час обшуку чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом.
Згодом до будинку чоловіка, який погрожував вибухом у Харкові, стягнули силовиків.
Існувала ймовірність, що в будинку була інша зброя чи боєприпаси.