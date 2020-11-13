Погроза вибухом у Харкові: командир КОРДу відібрав гранату у зловмисника, його затримано

"Командир харківського "КОРД" відібрав у зловмисника гранату, його затримано. Постраждалих немає", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що близько 9:00 у Харкові під час обшуку чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом.

Згодом до будинку чоловіка, який погрожував вибухом у Харкові, стягнули силовиків.

Існувала ймовірність, що в будинку була інша зброя чи боєприпаси.