Погроза вибухом у Харкові: "підривнику" загрожує довічне ув'язнення

"Поліцейські Харкова роззброїли та затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе та поліцейських гранатою. У результаті перемовин зловмисник погодився віддати боєприпас командиру харківських спецпризначенців "КОРД". Постраждалих осіб немає", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та частиною 1 статті 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей, максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, близько 08:50 співробітники Основ’янського відділу поліції міста Харків намагалися провести у домоволодінні 66-річного жителя району санкціонований обшук у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 310 ("посів або вирощування снотворного маку чи конопель") Кримінального кодексу України.

Однак господар домоволодіння вийшов до поліцейських з гранатою, від’єднав чеку та пригрозив підірвати боєприпас. Потім зловмисник із гранатою усамітнився у своїй частині будинку.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група Основ’янського відділу поліції, бійці спецпідрозділу "КОРД", вибухотехніки та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім". Поліцейські евакуювали з будинку, де мешкає зловмисник, та сусідніх домоволодінь 10 осіб.

Зазначається, що поліцейські вели перемовини зі зловмисником кілька годин. У результаті чоловік був роззброєний та затриманий. У нього вилучено гранату РГ-42.