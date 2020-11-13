Угроза взрывов в Харькове: "подрывнику" грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мужчине, который угрожал взрывом полицейским в Харькове, грозит пожизненный срок пребывания за решеткой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
"Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой. В результате переговоров злоумышленник согласился отдать боеприпас командиру харьковских спецназовцев "КОРД". Пострадавших нет", - сообщили в полиции.
Сообщается, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и части 1 статьи 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что сегодня, около 8:50 сотрудники Основянского отдела полиции города Харьков пытались провести в домовладении 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по статье 310 ("посев или выращивание снотворного мака или конопли") Уголовного кодекса Украина.
Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.
На место происшествия срочно прибыло руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецподразделения "КОРД", взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Было введено специальную полицейскую операцию "Гром". Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений 10 человек.
Отмечается, что полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42.