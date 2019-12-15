У Харкові чоловік влаштував стрілянину, поранено одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Харкові стався конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь из травматичного пістолета. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
За попередніми даними, 15 грудня близько 02:00 на вулиці Волонтерській між компанією з двох чоловіків та жінки виник словесний конфлікт з молодиком, який йшов з матір'ю. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний громадянин здійснив декілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії.
Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти пневматичної зброї.
Слідчим Холодногірського відділу поліції відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.
На даний час поліцейські з'ясовують усі обставини конфлікту.
Нагадаємо, у Покровську Донецької області відкрили стрілянину по автівці, наразі зловмисників затримали.