У Харкові чоловік влаштував стрілянину, поранено одну людину

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Харкові стався конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь из травматичного пістолета. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

За попередніми даними, 15 грудня близько 02:00 на вулиці Волонтерській між компанією з двох чоловіків та жінки виник словесний конфлікт з молодиком, який йшов з матір'ю. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний громадянин здійснив декілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти пневматичної зброї.

Слідчим Холодногірського відділу поліції відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.

На даний час поліцейські з'ясовують усі обставини конфлікту.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області відкрили стрілянину по автівці, наразі зловмисників затримали.

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