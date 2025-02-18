У харківському готелі стався конфлікт за участю співробітниці поліції: що відомо

У готелі Харкова стався конфлікт між кількома жінками за участів співробітниці поліції, розпочато службову перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

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За даними правоохоронців, під час моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію, у якій йдеться про те, що в авторки відео сталася сварка з двома жінками.

У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки - йдеться у повідомленні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.

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