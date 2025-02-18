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15 березня, 19:03 • 126084 перегляди

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15 березня, 13:44 • 184953 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149144 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140147 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118026 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108381 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У харківському готелі стався конфлікт за участю співробітниці поліції: що відомо

У харківському готелі стався конфлікт за участю співробітниці поліції: що відомо

Київ • УНН

 • 35667 перегляди

У готелі Харкова зафіксовано конфлікт між кількома жінками, однією з яких виявилась співробітниця поліції. За фактом інциденту розпочато службову перевірку.

У готелі Харкова стався конфлікт між кількома жінками за участів співробітниці поліції, розпочато службову перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

За даними правоохоронців, під час моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію, у якій йдеться про те, що в авторки відео сталася сварка з двома жінками.

У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки 

- йдеться у повідомленні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.

В столичному кафе сталася стрілянина під час конфлікту між двома чоловіками28.01.25, 17:58 • 38284 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
kyivКиїв
kharkivХарків

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