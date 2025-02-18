В харьковском отеле произошел конфликт с участием сотрудницы полиции: что известно

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 103029 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 104857 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 107227 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 122242 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 163810 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 152182 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 148347 просмотра

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143666 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134942 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
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В харьковском отеле произошел конфликт с участием сотрудницы полиции: что известно

В харьковском отеле произошел конфликт с участием сотрудницы полиции: что известно

Киев  •  УНН

 • 11512 просмотра

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В гостинице Харькова зафиксирован конфликт между несколькими женщинами, одной из которых оказалась сотрудница полиции. По факту инцидента начата служебная проверка.

В гостинице Харькова произошел конфликт между несколькими женщинами при участии сотрудницы полиции, начата служебная проверка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, во время мониторинга сети Интернет обнаружена публикация, в которой говорится о том, что у автора видео произошла ссора с двумя женщинами.

В ходе проверки установлено, что на видео присутствует сотрудница одного из отделов полиции. Руководством полиции Харьковской области инициировано немедленное проведение служебной проверки 

- говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете.

В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами28.01.25, 17:58 • 38045 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
kievКиев
kharkivХарьков

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