В харьковском отеле произошел конфликт с участием сотрудницы полиции: что известно

В гостинице Харькова произошел конфликт между несколькими женщинами при участии сотрудницы полиции, начата служебная проверка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, во время мониторинга сети Интернет обнаружена публикация, в которой говорится о том, что у автора видео произошла ссора с двумя женщинами.

В ходе проверки установлено, что на видео присутствует сотрудница одного из отделов полиции. Руководством полиции Харьковской области инициировано немедленное проведение служебной проверки - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете.

В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами