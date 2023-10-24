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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Харківській області запущено 27% котелень - ОВА

Київ • УНН

 • 115244 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Вже близько третини котелень, а саме 27% запрацювали в Харківській області. Це повідомив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

У Харківській області запущено 27% котелень - ОВА

Цитата

«Вже 27 відсотків котелень запущено по Харківській області, це 146 котелень, зокрема з яких 57 саме в місті Харкові. Разом 146. Тобто 27% - це третина майже загальної кількості котелень, вже працює і зокрема підключено до опалення 51 заклад охорони здоров’я та більше 600 багатоповерхових будинків. Цей процес триває щодоби, тобто все іде за графіком відповідно»,- сказав Євген Іванов.

Доповнення

Вчора стало відомо, що в Харкові починають запускати у роботу всі котельні через похолодання. 

Також повідомлялося, що у громадах Харківської області першочергово тепло подається до соціально важливих об'єктів: уже вчора мали опалення 83 об'єктів, серед яких 28 лікарень. 

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