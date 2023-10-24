В Харьковской области запущено 27% котельных - ОВА

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«Уже 27 процентов котельных запущено по Харьковской области, это 146 котельных, в частности из которых 57 именно в городе Харькове. Итого 146. То есть 27% - это треть почти общего количества котельных, уже работает и в частности подключено к отоплению 51 учреждение здравоохранения и более 600 многоэтажных домов. Этот процесс продолжается ежесуточно, то есть все идет по графику соответственно», - сказал Евгений Иванов.

Дополнение

Вчера стало известно, что в Харькове начинают запускать в работу все котельные из-за похолодания.

Также сообщалось, что в громадах Харьковской области в первую очередь тепло подается к социально важным объектам: уже вчера имели отопление 83 объекта, среди которых 28 больниц.

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