Опалювальний сезон на Харківщині: з теплом уже 83 соціальні установи, серед них 28 лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У громадах Харківської області запущені 74 котельні, першочергово тепло подається до соціально важливих об'єктів: уже мають опалення 83 об'єктів, серед яких 28 лікарень. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Продовжуємо подавати тепло споживачам Харківщини. Наразі громадах області запущені 74 котельні. Першочергово тепло подається до соціально важливих об'єктів. На сьогодні уже мають опалення 83 об'єкти соціальної сфери, в тому числі 28 лікарень», - повідомив голова Харківської ОВА.
Також він додав, що наразі в Харківській області отримали тепло 469 багатоквартирних будинків.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові з 23 жовтня починають запускати у роботу всі котельні через похолодання.