Отопительный сезон в Харьковской области: с теплом уже 83 социальных учреждения, среди них 28 больниц

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«Продолжаем подавать тепло потребителям Харьковской области. Сейчас в громадах области запущены 74 котельные. В первую очередь тепло подается на социально важные объекты. На сегодня уже имеют отопление 83 объекта социальной сферы, в том числе 28 больниц», - сообщил глава Харьковской ОВА.

Также он добавил, что сейчас в Харьковской области получили тепло 469 многоквартирных домов.

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Ранее УНН сообщал, что в Харькове с 23 октября начинают запускать в работу все котельные из-за похолодания.