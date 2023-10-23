Отопительный сезон в Харьковской области: с теплом уже 83 социальных учреждения, среди них 28 больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В громадах Харьковской области запущены 74 котельные, в первую очередь тепло подается к социально важным объектам: уже имеют отопление 83 объекта, среди которых 28 больниц. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Продолжаем подавать тепло потребителям Харьковской области. Сейчас в громадах области запущены 74 котельные. В первую очередь тепло подается на социально важные объекты. На сегодня уже имеют отопление 83 объекта социальной сферы, в том числе 28 больниц», - сообщил глава Харьковской ОВА.
Также он добавил, что сейчас в Харьковской области получили тепло 469 многоквартирных домов.
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Ранее УНН сообщал, что в Харькове с 23 октября начинают запускать в работу все котельные из-за похолодания.