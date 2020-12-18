У Харківській міськраді пояснили, чому скоротили дні жалоби за Кернесом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Третій день жалоби у Харкові у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса перенесли на день похорону. Про це повідомив журналісту УНН директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
На запитання, яка причина скорочення днів жалоби за Кернесом у Харкові, Сидоренко відповів: "Один з них перенесли на день похоронів, третій день буде у день похоронів".
За його словами наразі точної дати похорону Кернеса немає.
"Сподіваємося, що до вечора будемо розуміти (коли відбудуться похорони –ред.)", - сказав Сидоренко.
Нагадаємо, днями жалоби у Харкові у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса оголошено 17 та 18 грудня.
Як повідомлялося раніше в УНН, вчора у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес - у Харкові оголошено жалобу. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, сім'ї та харків'янам з приводу смерті міського голови.
Як повідомлялося, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Смерть політика також підтвердили у Харківській міськраді.
Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.